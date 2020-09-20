الأفريقي والأمل يفتتحان بطولة كينبس للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 سبتمبر 2020, 10:54 صباحا
منافسات سابقة على صعيد الناشئين. (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق اليوم الأحد على ملعب نادي الإشعاع بمدينة زليتن بطولة كينبس لكرة القدم المصغرة، تحت إشراف وتنظيم أكاديمية كينبس بأربع مباريات.

مباراة الافتتاح ستجمع الأفريقي زليتن مع أمل الخمس، ويعقبها لقاء الصداقة مع النجوم، والمباراة الثالثة الشباب زليتن مع الزيتونة طرابلس، ورابع المباريات تجمع نسور زليتن مع ناصر غريان.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 20 فريقا موزعة على أربع مجموعات، ضمت المجموعة الأولى: الأصدقاء وشهداء مصراتة والأمل بالخمس واتحاد غريان، بينما ضمت المجموعة الثانية: الصحافة زليتن والشباب مصراتة والصباحة زليتن ونجوم طرابلس والسلام بني وليد.

وشملت المجموعة الثالثة: شباب زليتن وعين حمام الخمس ومصراتة والزيتونة طرابلس ومسلاتة، بينما المجموعة الرابعة: نسور زليتن والتحدي مصراتة والساحل الخمس وناصر غريان ونجوم الغربية.

وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي، الذى سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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