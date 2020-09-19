بوعون: سيتم إعلان صفقات «الأهلي طرابلس» يوم الاحتفال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 19 سبتمبر 2020, 06:13 مساء

قال رئيس مجلس إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، ساسي بوعون في مداخلة هاتفية له مع برنامج «ميادين» عبر قناة «ليبيا روحها الوطن»، مساء أمس الجمعة، إنه سيتم إعلان الصفقات الجديدة يوم الاحتفال بذكرى تأسيس «الزعيم» السبعين اليوم السبت.

وأضاف في مداخلته أن نادي «الأهلي طرابلس» سيشارك رسميًّا في كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، وسيشارك أيضًا في الدوري الليبي الممتاز في حال انطلاقه وأن هناك عديد المشاريع الكبرى سيتم إعلانها في وقتها وتباعًا لتغيير البنى التحتية لنادي «الأهلي طرابلس».

 وأكمل: «هناك تشاورات ومفاوضات مع المدرب الوطني رضا عطية لقيادة فريق الأهلي طرابلس في هذه المرحلة».

وقد أعلنت صفحات «الأهلي» الليلة الماضية أسماء الصفقات التي تم التعاقد معها وهم اللاعبون: الحارس عبدالحكيم التركي حارس المدينة السابق، وعبدالرحمن أبوسنينة وعبدالله اجديدو.

وعن الصفقات الخارجية قال «سنخوض الأدوار التمهيدية بالعناصر المحلية واذا تأهل الأهلي إلى دوري المجموعات سوف نسعي للتعاقد مع عدد من المحترفين».

وأختتم بوعون حديثه قائلا «نادي الأهلي طرابلس الوحيد الذي اغلق ميزانيته وقدمها لهيئة الشباب والرياضة».

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