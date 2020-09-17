المرجيني: المنتخب الوطني قادر على الوصول إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا

المدرب الوطني علي المرجيني (أرشيفية : الإنترنت)

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، علي المرجيني، عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية، رغم الظروف التي تمر بها كرة القدم محليا.

وقال المرجيني، لشبكة «BBC»، وفقًا لـ«كورة»: «ليبيا تمتلك عددا من اللاعبين المحترفين بالخارج في دوريات كبيرة، وسيشكلون مع زملائهم الآخرين، منتخبا قادرا على الوصول إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة، المقررة في الكاميرون 2022».

وأشار: «رغم الصعوبات التي تواجهنا، لكن أمتلك تجربة تدريب مع عدد من الأندية الليبية، وسأستفيد من درايتي وقربي من الكرة في ليبيا.. أحاول التركيز على العامل البدني، والشيء الجيد هو وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين ينشطون في المسابقات العربية والأوروبية».