المنتخب الوطني في الـ101 عالميًا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 17 سبتمبر 2020, 05:42 مساء
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

جاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في المركز الـ101 لتصنيف الفيفا لهذا الشهر بعد توقف التصنيف العالمي لعدة أشهر.

وحل المنتخب الوطني في مراكز متأخرة جدا على المستويين القاري والعربي، حيث جاء 23 أفريقيا 13 عربيا، بينما حل المنتخب التونسي في المركز 26 عالميا والثاني أفريقيا.

وجاء التصنيف الأفريقي السنغال  في المركز الأول، تونس ثانيا، نيجيريا ثالثا، الجزائر رابعا، المغرب خامسا، مصر سادسا، الكاميرون سابعا، مالي ثامنا، جمهورية الكونغو الديمقراطية تاسعا، بوركينا فاسو عاشرا.

وعالميا جاء منتخب بلجيكا أولا، فرنسا ثانيا، البرازيل ثالثا، إنجلتر رابعًا، أوراغوي خامسا، كرواتيا سادسا، البرتغال سابعا، إسبانيا ثامنا، أرجنتين تاسعا، كولمبيا عاشرا.

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