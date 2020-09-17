محاضرتان في دورة تدريب وتحكيم كرة السلة (3×3)

بطولة كرة السلة «3×3». (إنترنت)

انطلقت أمس عبر الإنترنت (أون لاين) دورة للتدريب والتحكيم لكرة السلة 3×3، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي لكرة السلة.

وقال رئيس الاتحاد اللواء إسماعيل القرقوري، في كلمته الافتتاحية، إن اتحاده يواصل النشاط دون توقف للنهوض بلعبة كرة السلة العربية وتطوير مستواها ليصل لمستويات قارية وعالمية.

وأضاف أنه رغم كل الظروف نظمنا دورات في التحكيم والإحصاء والتنظيم والإدارة ونطلق دورة تدريب وتحكيم كرة السلة 3/3 وبمشاركة غير مسبوقه 1064 دارسا من 19 بلدًا عربيًا.

وألقى بعدها عضو لجنة 3×3 بالاتحاد المصري لكرة السلة هاشم ممدوح أولى محاضرات الدورة بعنوان كيفية تسجيل البطولات على موقع الاتحاد الدولي.

واليوم الخميس يتجدد الموعد مع محاضرتين في قانون كرة السله 3×3 المحاضرة الأولى للدكتور المصري محمد الدمياطي، والثانية للحكم الدولي 3×3 فاطمة الحارثية من دولة عمان.

وغدًا الجمعة سيكون الموعد مع محاضرتين أيضا الأولى للجزائري زياد عبدالرحمن بعنوان التخطيط البدنى والأحمال الفرق 3×3، والمحاضرة الثانية للتونسية يسر الشارني بعنوان مبادئ تدريب 3×3.

وتختتم الدورة السبت بمحاضرة للمصري وائل إبراهيم بعنوان ميكانيكية التحكيم 3×3، وتعقبها كلمة أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة العميد عبدالله شلبي.

يشار إلى أن جميع المحاضرات تذاع على صفحة الاتحاد العربي لكرة السلة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».