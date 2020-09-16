المعداني والقزيري ينفردان بصدارة دوري مرجانة لفروسية الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 07:04 مساء
منافسات سابقة في قفز الحواجز الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

يواصل الفارسان محمد المعداني وعبدالرحمن القزيري، صدارتهما لدوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز، بإشراف وتنظيم نادي شهداء بنغازي للفروسية والذي يتبقى على ختامه ثلاث جولات فقط.

وجاء ترتيب الفرسان بعد الأسبوع السابع عشر فى الفئتين «الصاعدين والفئة الأولى» على النحو التالي:

المعداني يتصدر الصاعدين والفاخري يلاحق
يواصل الفارس محمد المعداني صدارته فئة الصاعدين برصيد 196 نقطة، وأقرب الملاحقين له عبدالرحمن الفاخري بـ186 نقطة، ثم يأتي أنس العبيدي ثالثًا بـ172 نقطة، يليه سيف أبوفردة رابعًا بـ166 نقطة، وخامسًا رمضان الحبوني بـ114 نقطة، وسادسا زياد الشريف بـ106 نقاط، وسابعًا عمر الشريف بـ104 نقاط، وثامنًا عوض الدرسي بـ100 نقطة، وتاسعا نورا الفرجاني بـ62 نقطة، وعاشرًا عبدالعزيز الوسيع بـ60 نقطة. 

القزيري ينفرد بصدارة الفئة المفتوحة
وينفرد عبدالرحمن القزيري بصدارة الفئة المفتوحة برصيد 228 نقطة، وبفارق 12 نقطة على الملاحقين أحمد بعيو بـ212 نقطة، وثالثا ونيسة الصرماني بـ140 نقطة، ورابعًا همام الذيب بـ132نقطة، وخامسًا زكية العنيزي بـ122 نقطة، وسادسًا عبدالمهيمن العبيدي بـ94 نقطة، وسابعًا  مروان النايلي بـ64 نقطة، وثامنًا كريم ساطي بـ58 نقطة، وتاسعًا أحمد النايلي 54 نقطة، والتاسع مكرر سليمان شحوت بـ54 نقطة.

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