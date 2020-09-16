العداء علاء الجورني يستعد لـ«أفريقية ألعاب القوى 2021»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 04:41 مساء
العداء علاء الجورني. (إنترنت)

يواصل العداء علاء الجورني تدريباته اليومية بمضمار ألعاب القوى بطرابلس، وبالفترتين الصباحية والمسائية استعدادا لبطولة أفريقيا لألعاب القوى، الجزائر 2021.

وقال الجورني في تصريح خص به «بوابة الوسط» أوجه التحية والشكر لمدربي القدير الجزائري بشير معريش، الذي تطور من مستواي الفني وبث فيَّ روح الحماس للاستمرار في التدريب بمعسكر الجزائر لقرابة ستة أشهر، كما وجه شكره لرئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى، محسن السباعي، على وقوفه ودعمه ومساندته وتوفيره كل المتطلبات.

وأضاف الجورني: «أنا أواصل تدريباتي بطرابلس بالفترتين الصباحية والمسائية صحبة زميلي أحمد السباعي، ودخلت منذ فترة في مرحلة الإعداد البدني مع المدرب أبوبكر القطروني، وبتنفيذ البرنامج التدريبي المرسل كل أسبوعين من مدربي بشير معريش».

وأوضح: «المرحلة الثانية من الاستعداد ستكون في معسكر خارجي بالجزائر وسأبذل قصارى جهدي لأكون في جاهزية تامة لتحقيق حلم التتويج بميدالية في بطولة أفريقيا القادمة».

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