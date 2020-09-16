بطولة شطرنجية لمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 11:37 صباحا
جامنب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب بالتعاون مع بيدق سالك، الأحد القادم، بطولة شطرنج على الإنترنت على موقع «lichess»، احتفالا باليوم العالمي للرياضة الجامعية.

وتتاح المشاركة في البطولة التي سيتم تنظيمها بنظام ارينا، وتصل مدتها ساعة ونصف الساعة والزمن ثلاث دقائق + ثانيتين عن كل نقلة، على أن تُمنح جائزة للحاصل على الترتيب الأول.

وفى سياق متصل، بدأ الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب التجهيز للمشاركة بفريقين في بطولة العالم للشطرنج الجامعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية عبر الإنترنت خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر المقبل.

وسبق لطلاب ليبيا التتويج بالقلادة الفضية لبطولة الجامعات العربية للكرة الطائرة الشاطئية بسلطنة عمان، كما حصل الليبي جهاد حمادي ومجموعته على جائزة ملتقى الطلاب العالمي عبر الإنترنت الشهر الماضي، بمشاركة 1500 مشارك من 105 دول.

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