الناشئ سفيان السراج يتوج بثلاث ذهبيات في بطولة ألبانيا للسباحة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 11:31 صباحا
الناشئ سفيان السراج. (إنترنت)

توج بطل السباحة الليبي الناشئ سفيان السراج بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة ألبانيا لسباحة الأحواض، التي أقيمت بمدينة دينيس في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وسجل سفيان السراج 400 متر سباحة حرة في 4.36 دقيقة، و800 متر سباحة حرة في 9.30 دقيقة، و1500 متر سباحة حرة في 18.35 دقيقة.

والبطل سفيان منضم لفريق «تاوتا» الألباني منذ العام 2016، ومثله في بطولات ألبانيا للسباحة أعوام 2017، و2018، و2019، و2020.

وفي العام الماضي، توج بطل السباحة الليبي، بذهبية 100 متر حرة لبطولة كوسوفو، كما حصل على كأس ألبانيا للفئة العمرية تحت 15 عاما.

وبدأ سفيان التجهيز لبطولة الجبل الأسود للسباحة التي ستقام في فبراير 2021، التي ستشهد مشاركة سباحين من الجبل الأسود ومقدونيا وكوسوفو وألبانيا والبوسنة وصربيا وبلغاريا، ويطمح في التتويج فيها بذهبية سباقي 200 و400 متر حرة.

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