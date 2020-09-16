الاتحاد العربي للسلة يطلق دورة التدريب والتحكيم «3×3»

بطولة كرة السلة «3×3». (إنترنت)

تنطلق اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية والتأهيلية للتدريب والتحكيم «3×3»، بتنظيم من الاتحاد العربي لكرة السلة، التي تستمر لمدة أربعة أيام، على أن يستكمل برنامجها على العديد من المحاضرات.

ويمكن للراغبين في الاشتراك بهذه الدورة، الدخول على رابط الاتحاد العربي لكرة السلة على موقع «فيسبوك»، واستكمال جميع البيانات المطلوبة، ويحصل المشاركون على شهادات معتمدة من الاتحاد بشرط حضور جميع المحاضرات.

يذكر أن الاتحاد العربي لكرة السلة يعد من أنجح الاتحادات العربية خلال جائحة «كورونا»، حيث نجح خلال الفترة الماضية في تنظيم العديد من الدورات المتميزة بمشاركة مئات المدربين والحكام والإداريين العرب، ومن بينها دورة تنظيم وإدارة البطولات لكرة السلة والدورة التدريبية للإحصائيين العرب ودورة الحكام.