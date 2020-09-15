الأهلي طرابلس يعلن التعاقد مع عبدالله بلعم

عزز النادي الأهلي طرابلس صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بضم عبدالله بلعم، في إطار سعي مجلس إدارة النادي برئاسة ساسي بوعون، لتدعيم الفريق بعناصر مميزة استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويمثل عبدالله بلعم إضافة قوية للفريق، في ظل تطلعه للتتويج بلقب الدوري خلال الموسم المقبل، والمقرر له في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل.

عبدالله بلعم أحد العناصر الأساسية في فريق النصر والمنتخب الوطني، حيث يتميز بحركة دؤوبة في وسط الملعب، ممزوجة بروح قتالية وفاعلية كبيرة على المرمى وتمريرات حاسمة للمهاجمين.

وقدم بلعم مستويات منقطعة النظير في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ما أهله للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، تحت قيادة الجهاز الفني للمخضرمين فوزي العيساوي وأبوبكر باني.

وكانت أولى مباريات اللاعب مع نادي النصر أمام دارنس في 31 يوليو العام 2016، ومنذ ذلك التاريخ أثبت اللاعب مهاراته وقدراته الكروية حتى أصبح اسما يتردد على ألسنة الجماهير الليبية بمختلف انتماءاتها.

وانضم بلعم إلى صفوف نادي النصر موسم 2012- 2013 قادما من نادي النجمة، وتدرب في البداية مع المدرب المصري محمود عز، حيث أظهر مستويات جيدة جعلته أساسيا في فريق الأواسط ولمدة موسمين، ثم لعب موسمه الأول مع المدرب صلاح الخضري في مركز الارتكاز وسجل هدفين.