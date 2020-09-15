نادي بالخير يشارك في البطولة العربية للتايكوندو «itf»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 04:32 مساء
محمد بيت المال. (أرشيفية: الإنترنت)

يشارك فريق نادي بالخير من ليبيا في البطولة العربية للتايكوندو «itf»، التي تقام بمشاركة سبع دول وهي: فلسطين، والمغرب، وتركيا، وليبيا، والجزائر، وتونس والعراق.

ويترأس لجنة التحكيم محمد الجديري من المغرب، وعضوية أحمد الحلبي ومحمد بيت المال من ليبيا وعادل الأجيلي وحسن شلال وفراس أبورغيف.

وتقام البطولة بتنظيم من دولة فلسطين وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة ليبيا ممثلة في نادي بالخير الرياضي. 

وتضمنت أسماء الرياضيين المشاركين في البطولة؛ إبراهيم محمد العزيبي، وعبدالمعز سالم الشيخ، وعبدالله سالم زقلام، وأحمد محمد العزيبي.

وكانت البطولة انطلقت أمس الأحد، تحت إشراف أكاديمية القدس الدولية للتايكوندو واتحاد التايكوندو الدولي، في دولة فلسطين برئاسة الماستر محمد صلاح أبورميلة عن بعد.

وأفاد الماستر أبورميلة، عبر صفحته الشخصية، بأن هذه البطولة هي الأولى عن بعد لأسلوب التايكوندو الدولي «itf»، وهناك متابعة من الاتحاد الدولي والآسيوي لمجريات البطولة.

واستهدفت البطولة عدة فئات، وهي فئة الأطفال والصغار والأشبال والناشئين والرجال لكلا الجنسين، وتم تحديد عدد اللاعبين المشاركين في كل فئة، وهي ثلاثة لاعبين فقط، وتستمر لمدة أسبوع حتى 18 سبتمبر الجاري.

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