القنطري في جولة ميدانية بالعزيزية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 07:38 مساء
القنطري في جولة ميدانية بالعزيزية. (إنترنت)

أجرى مساء أمس رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، رفقة مدير إدارة المشروعات الدكتور محمد المجدوبي بالهيئة جولة ميدانية تفقد من خلالها المدينة الرياضية بالعزيزية.

وبحسب صفحة الهيئة العامة للشباب والرياضة عبر «فيسبوك» كان في استقبال الرئيس كل من  بشير رمضان رئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية، وميلود عبدالكريم رئيس فرع الهيئة بالمنطقة.

وبحث خلال اللقاء بمقر بلدية العزيزية متطلبات البلدية لتطوير قطاع الشباب والرياضة، كم تمت مناقشة وضع المدينة الرياضية العزيزية، والتي تعاني الإهمال والتهالك، بعد ذلك انتقل رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة للمدينة الرياضية بالعزيزية للوقوف على أوضاعها قبل انطلاق أعمال الصيانة، والتي وعد بانطلاقها خلال أيام.

وتشمل صيانة مرافق المدينة الرياضية وتعشيب الملعبين الرئيسي والجانبي بالمدينة، كما أكد رئيس الهيئة أنه سيتابع لحظة بلحظة مدى التقدم بالعمل ومعالجة أية مشاكل أو عقبات للشركة المنفذة.

وعلى هامش الجولة قال بشير القنطري، إنه يتابع كافة المشاريع من منشآت شبابية ورياضية بكل مناطق ليبيا، وذلك لإحياء المرافق الشبابية والرياضية خدمةً للشباب، مؤكدا أن المدينة الرياضية ستكون متنفسا مهما للمنتخبات الوطنية،  مؤكدا أهمية استمرار أعمال التطوير لكل المرافق بليبيا.

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