الرياضة الليبية تودع مدرب الأثقال أبوطلحة رزق

مدرب الأثقال أبوطلحة رزق. (إنترنت)

ودعت الرياضة الليبية مدرب الأثقال أبوطلحة رزق (أبوالذهب) 72 عاما الذي غيبه الموت أمس على إثر سكتة قلبية.

والفقيد طلحة رزق بدأ حياته الرياضية مع لعبة رفع الأثقال فى العام 1967 بنادي الوحدة، وفي العام 1971 انتقل للأهلي بطرابلس، ومحطته الثالثة كانت بفريق الشرطة من العام 1975 وحتى اعتزاله في العام 1979، وتوج مع الشرطة ببطولة طرابلس لثلاثة مواسم متتالية، واعتزل اللعب معه في العام 1979، كما أنه توج مع منتخب ليبيا ببرونزية أثقال العرب بالعراق 1975.

ومن المدربين الذين أشرفوا على تدريب أبوطلحة، مصباح شايب العين وعامر عباجه وعلي شناك والصديق قدور والمصريان كمال محجوب وإبراهيم شمس والبلغاري إيفان توني.

اقتحم مجال التدريب بنادي الشرطة في العام 1985، وواصل العطاء معه قرابة 35 عاما ساهم خلالها في بروز عدد من الرباعين المتميزين، من بينهم محمد الشتيوي والأشقاء صهيب ومحمد ومعراج الطبال وحمزة أبوغالية ومحمد الفلاح، ومحمود بحرون ومحمود الفجري ومختار قشوط والعجمي.

وحصل مع الشرطة على بطولة العرب الرابعة للأثقال بالأردن 2007، وعلى صعيد البطولات المحلية هيمن رباعو الشرطة في العقدين الأخيرين على أغلب البطولات المحلية، وفي العام 2009 حقق رباعو الشرطة إنجازا غير مسبوق بتتويجهم بـ6 بطولات على مستوى طرابلس وليبيا في الفئات الثلاث، البراعم والناشين والكبار، وتوج أكثر من مرة بجائزة أفضل مدرب أثقال على مستوى ليبيا.