20 ألف دينار لقاهري الأمواج السباحين حماد وأقطاط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 05:09 مساء
السباحان حماد واقطاط. (أرشيفية : إنترنت)

نجح أول أمس السباحان حماد الفلاح وعزالدين أقطاط في مقارعة الأمواج وأكملا بنجاح سباق القدرة والتحدي للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 50 كيلو مترا من بنغازي إلى قمينس فى زمن قدره .08 14 ساعة.

وفي تصريح لرئيس فرعي السباحة ببنغازي خالد المقصبي، خص به «بوابة الوسط» حيا فيه السباحين على جاهزيتهما واستعدادهما وإكمالهما السباق بأريحيه ودون صعوبات.

وأضاف أن اللجنة المنظمة ستمنح كل منهما مبلغ عشرة آلاف دينار، كما حيا المقصبي شركة برقة القابضة الراعي الرسمي للسباق والحكام ورجال الضفادع البشرية والمجلس البلدي قمينس وكل المساهمين فى النجاح.

يشار إلى أن السباق انطلق من مصيف جليانة الجمعة الرابعة صباحا، والوصول لشط مدينة قمينس بعد سباحة متواصلة لمسافة 50 كيلو مترا للساعة الخامسة وثمان دقائق مساء.

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