مستشار بالأولمبية الليبية يقدم اقتراحًا لمرشحي رئاسة اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 13 سبتمبر 2020, 11:55 مساء
المستشار الأول باللجنة الأولمبية الليبية محمد علي. (إنترنت)

اقترح المستشار الأول باللجنة الأولمبية الليبية محمد علي، على كل من يتقدم لرئاسة اتحاد الكرة الليبي أن تضم قائمته ثلاثه رياضيين دوليين لضمان وجودهم بقوة في مجلس الإدارة للاتحاد الليبي لكرة القدم. 

وقال فى منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، إنه يقترح ايضًا الدفع بستة اعضاء يكون من بينهم ثلاثه شباب عن المناطق الجغرافية الشرقية والغربية  والجنوبية، بالإضافة للعنصر النسائي وذلك  لضمان الخبرة والشباب.

 يذكر أن انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم  ستجري خلال الأشهر القادمة وهناك 5 شخصيات أبدت رغبتها بالترشح لمنصب رئيس الاتحاد.

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