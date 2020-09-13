العبيدي وبعيو ووعد الفرجاني أبطال فروسية دوري مرجانة

منافسات لفروسية قفز الحواجز الليبية. (إنترنت)

تتواصل الندية والإثارة والتشويق في دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز الذي يشرف عليه وينظمه نادي شهداء بنغازي للفروسية، حيث جاءت نتائج الأسبوع السابع عشر التي جرت أول أمس للفئات الثلاث على النحو الآتي:

العبيدي بطلًا لفئة الصاعدين

توج ببطولة الصاعدين هذا الأسبوع فارس شهداء بنغازي أنيس العبيدي مع الفرس نويزت، وجاء ثانيًا زميله عمر الشريف مع الجواد صدام، وثالثًا الفارس مفتاح بوشعالة مع جواده الثائر.

ورابعًا الفارس رمضان الحبوني مع الفرس نويزت، وخامسًا الفارس إبراهيم الدرسي مع الجواد صدام، وسادسًا الفارس زياد الشريف مع الفرس سبورت، وسابعًا الفارس سيف بوفردة مع الفرس سبورت، وثامنًا الفارس محمد المعداني مع الفرس زورزي، وتاسعًا الفارسة ندى العبيدي مع الفرس سبورت، وعاشرًا الفارسة خيرية الشريف مع الفرس نويزت، والتراتيب العشرة الأولى جميعها من نادي شهداء بنغازي للفروسية.

أحمد بعيو بطلا للفئة الأولى

توج ببطولة الفئة الأولى فارس نادي شهداء بنغازي للفروسية أحمد بعيو مع الفرس وعد من نادي شهداء بنغازي، وحل ثانيًا الفارس زياد الشريف مع الفرس طقوس، وثالثًا الفارسة ونيسة الصرماني مع الفرس رعود من نادي شهداء بنغازي.

ورابعًا الفارس علاء القداري مع جواده البرق الخاطف من نادي الأصايل، وخامسًا الفارس همام الذيب مع جواده عزيم من نادي شهداء بنغازي، وسادسًا الفارس كريم ساطي مع الفرس وعد من نادي شهداء بنغازي، وسابعًا الفارس مروان النايلي مع الفرس نرجس من نادي شهداء بنغازي، وثامنًا الفارس أحمد بعيو والجواد إكسترا من نادي شهداء بنغازي.

وتاسعًا الفارس رياض النايلي مع الجواد عنتر من نادي شهداء بنغازي، وعاشرًا الفارس محمود الكوافي مع الفرس نورهان من نادي شهداء بنغازي.

روعة الفرجاني بطلة للفئة المفتوحة

توجت ببطولة الفئة المفتوحة فارسة نادي الكرامة روعة الفرجاني مع الفرس هيلانا، وجاء ثانيًا الفارس كريم ساطي مع جواده نجم من نادي شهداء بنغازي، وثالثًا الفارس مروان النايلي مع الجواد نجم من نادي شهداء بنغازي، ورابعًا الفارس علاء القداري مع جواده البرق الخاطف من نادي الأصايل، وخامسًا الفارسة رؤيا الفرجاني مع الفرس هيلانا من نادي الكرامة.

يشار إلى أن الأسبوع 17 لدورة مرجانة لفروسية قفز الحواجز شهد مشاركة 80 فارسًا، كان الصاعدون منهم 30 والفئات الأولى 32 والفئات المفتوحة 18.