ملفات متعددة في اجتماع «فنية عربي ألعاب القوى»

جانب من اجتماع «فنية عربي ألعاب القوى». (إنترنت)

عقد أمس عبر الإنترنت (أون لاين) اجتماع اللجنة الفنية بالاتحاد العربي لألعاب القوى، برئاسة محمد خلفان العاصمي، وبحضور أمين عام الاتحاد الليبي لألعاب القوى وليد مبارك بصفته عضوًا ومقررًا للجنة، وحضور جميع الأعضاء.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الاجتماع نوقشت فيه جملة من المواضيع التي تهم رياضة ألعاب القوى العربية من بينها: الاطلاع والمصادقة على المحضر الثاني للجنة الفنية، والاطلاع ودراسة مستجدات الاتحاد الدولي (موناكو 2019).

ودراسة مقترح بطولة اليوم الواحد، وأيضًا مقترح بطولة الأندية العربية (ذكور) وهيكلة اللجنة الفنية، والبرنامج الزمني للبطولات واستحداث بطولة تتابع الضاحية وإلغاء سباق 10000 متر لفئة الشباب واستبداله بسباق 3000 متر، وتعديل ارتفاع الموانع في مسابقة الناشئين، ومناقشة صلاحيات ومهام المندوب الفني وكيفية اختياره.