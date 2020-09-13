المنتخب الوطني ينتظر في زوارة قرار اللجنة العليا لفيروس «كورونا»

المنتخب الوطني لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

ما زال المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في قرية تيبودا السياحية بمدينة زوارة، ينتظر قرار اللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» لمباشرة المعسكر الداخلي أو إلغاء المعسكر، الذي يأتي ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وكانت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم دخلت، يوم الأربعاء، معسكرا داخليا بمدينة زوارة، وسمحت بذلك لجنة الأزمة بالشباب والرياضة بشرط أخذ الاحترازات المطلوبة للوقاية من جائحة «كورونا» قبل ظهور إصابات بين اللاعبين، الذي تسبب في هذه الإشكالية.

وقال رئيس لجنة الأزمة حسين البوسيفي، في تصريح إلى برنامج «في التسعين» بقناة «الوسط»، إن معسكر المنتخب الوطني في زوارة قد يلغى في حال لم يتوافر فيه الشروط الصحية، مشيرًا إلى أن وفدًا طبيًّا ذهب لمعاينة المكان الذي تتواجد فيه البعثة، وفي انتظار تقريره.

ومن الأخبار الواردة من زوارة فإن هناك مسحة لجميع الرياضيين المختارين في هذا المعسكر منتصف هذا الأسبوع، وعلى نحوه سيتم اتخاذ القرار إما استمرار معسكر المنتخب أو إلغاء هذا المعسكر.