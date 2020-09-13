الدناع رئيسا لفرع الأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الشرقية

الدكتور الليبي عصام الدناع. (إنترنت)

صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، القرار 56 لسنة 2020 بشأن إنشاء فرع الأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الشرقية برئاسة الدكتور عصام الدناع، وعضوية المستشار عزالدين الغرابي والدكتور عبدالعزيز مديقش والدكتور عطيه البدري والدكتور فتحي المهشهش والدكتور عطيه صالح والأستاذين مروان مخلوف وعبدالرحيم نجم.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن مقرها سيكون مدينة بنغازي، وتتولى دعم المبادئ الأساسية والقيم الأولمبية في مجالات الرياضة ونشر الثقافة الأولمبية على كافة المستويات (مدارس / جامعات).

وأُسندت للجنة الإدارية مهمة الإشراف المباشر على فرع الأكاديمية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار القرارات المنظمه لسير العمل.

ويكون للجنة مقررًا من بين أعضائها يصدر بتكليفه قرار من رئيسها، ويتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها.

وترفع اللجنة الإدارية لفرع الأكاديمية تقارير دورية عن أعمالها إلى المدير التنفيذي للأكاديمية مباشرة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.