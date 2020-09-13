الدناع رئيسا لفرع الأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الشرقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 13 سبتمبر 2020, 03:15 مساء
الدكتور الليبي عصام الدناع. (إنترنت)

صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، القرار 56 لسنة 2020 بشأن إنشاء فرع الأكاديمية الأولمبية بالمنطقة الشرقية برئاسة الدكتور عصام الدناع، وعضوية المستشار عزالدين الغرابي والدكتور عبدالعزيز مديقش والدكتور عطيه البدري والدكتور فتحي المهشهش والدكتور عطيه صالح والأستاذين مروان مخلوف وعبدالرحيم نجم.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن مقرها سيكون مدينة بنغازي، وتتولى دعم المبادئ الأساسية والقيم الأولمبية في مجالات الرياضة ونشر الثقافة الأولمبية على كافة المستويات (مدارس / جامعات).

وأُسندت للجنة الإدارية مهمة الإشراف المباشر على فرع الأكاديمية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار القرارات المنظمه لسير العمل.

ويكون للجنة مقررًا من بين أعضائها يصدر بتكليفه قرار من رئيسها، ويتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها.

وترفع اللجنة الإدارية لفرع الأكاديمية تقارير دورية عن أعمالها إلى المدير التنفيذي للأكاديمية مباشرة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تحمي عينيك من خطر أشعة شاشات الهواتف