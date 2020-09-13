الموهبة عبدالسميع يسجل رقمًا ليبيًّا جديدًا في رماية المسدس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 13 سبتمبر 2020, 12:31 مساء
منافسات الرماية (أرشيفية : الإنترنت)

اختُتمت أمس بصالة الرماية بطرابلس بطولة ليبيا للرماية بالمسدس 10 متر فردى وفرق (ناشئين وكبار) بمشاركة 15 راميًا مثلوا أندية البلاغ بالرجبان وأساريا ونجوم الحوامد والظهرة ونجوم قرقارش.

وشهدت البطولة تسجيل رقم ليبي جديد في الناشئين وعلى مستوى الفرق وكان التميز لناديي البلاغ بالرجبان ونجوم قرقارش.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

1- نتيجة الفرق ناشئين: توج بأول الترتيب نادي نجوم قرقارش بمجموع 1526 نقطة، وجاء ثانيًا نادي الضواحي بمجموع 1496 نقطة، وثالثًا نادي نجوم الحوامد بمجموع 1488.

2- نتيجة الفردي ناشئين: توج بأول الترتيب الرامي عبدالسميع إبراهيم بمجموع 558 نقطة (رقم ليبي جديد)، وجاء ثانيًا الرامي محمد بن دلة بمجموع 537 نقطة، وثالثًا الرامي سند زريق بمجموع 518 نقطة.

3- نتيجة فئة الكبار فرق: توج بأول الترتيب نادي البلاغ بمجموع 1523 نقطة، وجاء ثانيًا نادي نجوم الحوامد بمجموع 1509 نقاط، وثالثًا نادي أساريا بمجموع 1493 نقطة.

4- نتيجة الفردي كبار: توج بأول الترتيب الرامي إبراهيم عامر بمجموع 557 نقطة، وحل ثانيًا الرامي موسى الطباس بمجموع 537 نقطة، وثالثًا الرامي محمد عبدالعزيز بمجموع 499 نقطة.

يذكر أن الناشئ عبدالسميع إبراهيم صاحب الرقم الليبي الجديد في فئة الناشئين 558 حطم رقمه السابق وبفارق نقطة واحدة، وتحصل على مبلغ 500 دينار.

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