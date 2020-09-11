من يمثل ليبيا في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الموسم المقبل؟

فريق النصر، (أرشيفية: الإنترنت)

في الأول من شهر سبتمبر الجاري، منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، فرصة جديدة للأندية الليبية المشارِكة في بطولاته للموسم المقبل، وذلك بعدما أعلن «كاف» أجندة مسابقات الأندية لموسم 2020-2021، التي شهدت تحديد موعد انطلاق مباريات الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وكشف «كاف» إقامة مباريات الدور التمهيدي لتكون مباريات الذهاب في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر من العام الجاري، على أن تقام مباريات الإياب في الفترة من 27 إلى 29 من نفس الشهر. وأشار الاتحاد إلى أن فترة تقديم بيانات الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية ستكون من 1 سبتمبر الجاري إلى 20 أكتوبر المقبل، كما أعلن «كاف» أنه بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي أكملت موسم 2019/2020 فالفرق المتقدمة للمشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة من المسابقات الوطنية لموسم 2019/2020، بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المادتين 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

أما الاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/2020 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية مواءمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/2020 فالفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/2020، بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المادتين 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

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وبالتالي أرسل «كاف» خطابا، إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، بمواعيد التسجيل بالنسخة المقبلة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، وذلك بداية من الأول من سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل، مع التشديد على ضرورة استيفاء كل الشروط، التي منها ترخيص الأندية، وعدم وجود ديون والتزامات عليها من اللاعبين والمدربين وبقية الإطارات الفنية.

وحظيت ليبيا باهتمام الاتحاد الأفريقي وتشارك بفريقين في كل مسابقة، رغم غياب المسابقة المحلية منذ فترة طويلة، حيث كان يتوقع أن تستبعد الأندية الليبية من المشاركة في الموسم المقبل، بسبب تأخر ظهور المسابقات المحلية. وبات الاتحاد الليبي لكرة القدم، عليه أن يرشح الفرق الأربعة، في الموسم الرياضي 2018-2019.

الفرق الأربعة التي شاركت في الموسم الماضي في بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «دوري الأبطال والكونفدرالية»، والمقرر أن يرشحها اتحاد كرة القدم الليبي للموسم الجديد أيضًا، فريق النصر بعدما احتل المركز الأول في الدوري اللليبي الممتاز للموسم 2017-2018 للمرة الثانية في تاريخه، برصيد 11 نقطة، ليشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا بصفته بطل ليبيا.

كما يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا أيضا فريق الأهلي بنغازي، بوصفه وصيف البطل، في الموسم المذكور، حيث نجح الأهلي في احتلال المركز الثاني في الدوري الرباعي للتتويج برصيد ثماني نقاط.

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أما فريق الأهلي طرابلس فمن المقرر أن يشارك في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية «2020-2021» بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الرباعي للتتويج برصيد سبع نقاط، كما أنه شارك في البطولة الأفريقية الموسم الماضي أيضًا. وانضم فريق الاتحاد إلى الأهلي طرابلس في بطولة الكونفدرالية بعدما توج الاتحاد بلقب كأس ليبيا موسم «2017-2018» ويشارك في بطولة أفريقية خلال الموسم المقبل.

يشار إلى أن «كاف» حدد الدول الأفريقية المسموح لها بمشاركة أربعة أندية تابعة لها في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل 2020-2021، حسب التصنيف الذي شهد تصدر المغرب بـ180 نقطة تليها مصر بـ147 نقطة، ثم تونس في المركز الثالث بـ140 نقطة، والكونغو الديمقراطية رابعا بـ83 نقطة، وجاء تصنيف الـ12 اتحادا الذي يسمح لها بمشاركة فريقين في كل مسابقة من مسابقتي أندية «كاف» سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، المغرب 180 نقطة، ومصر 147 نقطة، وتونس 140 نقطة، والكونغو الديمقراطية 83 نقطة، والجزائر 81 نقطة، وجنوب أفريقيا 68.5 نقطة، وزامبيا 43 نقطة، ونيجيريا 39 نقطة، وغينيا 38 نقطة، وأنغولا 36 نقطة، والسودان 29.5 نقطة، وليبيا 16.5 نقطة.

وشدد «كاف» على الأندية المشاركة الالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، إذ سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص، وستكون فترة التسجيل الأولى من 21 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبل، أما الفترة الثانية فستكون من 6 إلى 19 نوفمبر المقبل.