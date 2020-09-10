القنطري يزور عددا من المشاريع الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 10 سبتمبر 2020, 04:41 مساء
بشير القنطري خلال إحدى الجولات (أرشيفية : الإنترنت)

أجرى صباح اليوم الخميس، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، رفقة محمد المجدوبي مدير إدارة المشروعات بالهيئة، جولة ميدانية لمتابعة المشاريع الرياضية التي يجري تنفيذها حاليًا في عدة مناطق مختلفة بمدينة طرابلس، وذلك للوقوف على مدى التقدم بالعمل ومعالجة أية مشاكل أو عقبات للشركات المنفذة.

وتفقد القنطري، وفقًا لصفحة الهيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشروع تنفيذ مجمع صالات الألعاب الفردية ومجمع صالة الألعاب الجماعية بالمدينة الرياضية طرابلس، وقدم المهندس المشرف على هذا المشروع شرحا تفصيليا حوله ونسبة الإنجاز والمدة الزمنية المتوقعة لتسليمه للهيئة.

بعد ذالك توجه رئيس الهيئة لمشروع المركب الرياضي بالكلية العسكرية للبنات بشارع عمر المختار، والذي يجري العمل على تنفيذ ملاعب خماسية ومني فوت وطائرة وسلة ومضمار وألعاب ترفيهية للأطفال، مؤكدين أن هذا المشروع سيصل خلال الفترة القليلة القادمة لنسب إنجاز عالية من حيث التنفيذ.

بعد ذلك توجه رئيس الهيئة لنادي المجد والمحلة للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير التي شملت الناديين من تعشيب الملاعب إلى صيانة المرافق الصحية والإدارية. 

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري أنه يتابع كافة المشاريع من منشآت شبابية ورياضية بكل مناطق ليبيا، مشددا على أهمية استمرار العمل وتحفيز الشركات المنفذة على سرعة التنفيذ.

يذكر أن الزيارات الميدانية ستكون مستمرة للمشاريع الجاري العمل فيها لمتابعة نسب الإنجاز في مختلف المناطق.

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