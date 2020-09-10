شهداء عبدالجليل بطلا لكأس النجوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 10 سبتمبر 2020, 01:34 مساء
فريق شهداء عبدالجليل بطلا لكأس النجوم. (إنترنت)

توج نادي شهداء عبدالجليل بكأس وذهبية بطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة للأواسط، بعد فوزه في المباراة النهائية على شباب العين، وبنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

أدار المباراة ثلاثي تكون من حكم أول رواد غومة حكما أول ومنذر أبوشعفة حكما ثانيا، ومنير البدوي حكما ثالثا.

وفى الختام أُقيم حفل التتويج وتسلم فيه أواسط شهداء عبدالجليل كأس الترتيب الأول والميدالية الذهبية، ونادي شباب العين كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية.

وتحصل على جائزة أفضل هداف اللاعب محمد الزروق من شهداء عبدالجليل، وأفضل حارس أيمن التيهار من شهداء عبدالجليل، وأفضل لاعب محمد قرفة من  شباب  العين.

يشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة 16 فريقا وتميزت بحسن التنظيم، وببروز عدد من المواهب الواعدة التي تبشر بمستقبل زاهر للعبة كرة القدم المصغرة.

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