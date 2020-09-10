حكم قضائي ببطلان انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكواندو

جانب من منافسات التايكواندو الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية حكما في الدعوى المقيدى 902 / 2019 ضد رئيس مجلس إدارة الأولمبية الليبية بصفته وضد الممثل القانوني للاتحاد الليبي للتايكواندو، ببطلان انتخاب المكتب التنفيذي الذي تم في نوفمبر 2017.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الاتحاد العام للتايكواندو يتكون من 45 ناديا وفقا للقرار رقم 5 لسنة 2016، وأن عدد الحاضرين للاجتماع الانتخابي 19 ناديا فقط، وأن 26 ناديا تم إهمالها وإقصاؤها من حضور الاجتماع الانتخابي.

وطعنت هذه الأندية أمام جهات الاختصاص كهيئة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الليبية، وهيئة الرقابة ولكن دون جدوى.