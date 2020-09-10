استكمال الاستعدادات لانطلاق سباق المياه المفتوحة ببنغازي

السباحان حماد واقطاط والمقصبي في الإطار الأيسر (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس اتحاد السباحة ببنغازي خالد المقصبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاستعدادات قد تكاملت لانطلاق سباق القوة والتحدي للسباحة في المياه المفتوحة ببنغازي، واتخذت كافة إجراءات الوقاية والسلامة للسباحين.

وأوضح المقصبي أن السباق سينطلق الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الخميس (صباح الجمعة) في محاولة لإنجاز تحدي القوة والتحمل، وبمشاركة السباحين حماد الفلاح وعزالدين اقطاط وبرعاية شركة برقة ليبيا القابضة.

وأشار إلى أن مسافة السباق 50 كيلومترا، ونقطة الانطلاق من شاطئ القرية السياحية بنغازي وصولا لمدينة قمينس، والزمن التقريبي للسباق من 14 إلى 15 ساعة سباحة متواصلة، وسيرافق السباحين قوارب غفر السواحل والإنقاذ البحري.

وأضاف المقصبي: «شكلت لجنة للإشراف على السباق برئاسة ناجي محمد عصمان، وحكم سباق خالد نجم ورئيس الميقاتيين أبوبكر الغرياني، ورئيس قضاة سمير الدنيني، وحكم وصول سهير قريش، ومراقب سباق فوزي الترهوني، وحكم ميقاتي رمزي الطيب، وحكم ميقاتي صلاح الدين عبدالقادر، وحكم وصول أسامة مفتاح.