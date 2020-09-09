خلال ساعات.. «كاف» يعقد اجتماعا مهما وليبيا تراقب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن جدول أعمال المكتب التنفيذي الذي سيقام ظهر غد الخميس عن طريق «الفيديو كونفرانس»، وتضمن مناقشة عدة أمور متعلقة بدوري الأبطال والكونفدرالية، وأتى البند الثالث في الاجتماع من أجل التصديق على القرارات الخاصة بلجنة الطوارئ، فيما يتعلق بالبطولات التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي.

وسيصدق الاجتماع على قرار 25 يوليو 2020 الخاص بالتحقق من مواعيد ونظام نصف نهائي ونهائيات بطولات الأندية، وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وكأس العالم 2022، والتي يشارك فيها منتخب ليبيا الأول لكرة القدم، أما الجزء الثالث من هذا البند فخاص بقرار 20 أغسطس 2020، والذي يتضمن الموافقة على الجدول الزمني لموسم بطولات الأندية 2020-2021 واختيار مكان نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وأعلن «كاف» أنه سيبحث الخميس تثبيت مواعيد الدور نصف النهائي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية من عدمه، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في المغرب البلد المضيف المنافسات، وتستضيف المملكة المغربية في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري ذهاب دور الأربعة لمسابقة دوري الأبطال، حيث يستضيف ممثلاها الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي الزمالك والأهلي المصريين على التوالي، بالإضافة إلى الدورة المجمعة نصف النهائي من مباراة واحدة، والمباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد التي تشهد قمة مغربية بين نهضة بركان الوصيف وحسنية أغادير، ومواجهة بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني.

ويشعر مسؤولو الاتحاد الأفريقي للعبة بالقلق بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في المملكة المغربية ما أدى إلى خوض ثلاث مباريات فقط في الدوري المحلي خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، وتأجيل 21 مباراة بسبب إصابة أكثر من لاعب في صفوف العديد من الأندية أبرزها الوداد البيضاوي واتحاد طنجة ورجاء بني ملال.

ومن المقرر أن تقام مباراتا ذهاب دوري الأبطال في 25 و26 سبتمبر الجاري في الدار البيضاء، على أن تقام مباراتا الإياب في مصر في الثاني والثالث من أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية في 16 أو 17 منه في مكان سيحدد لاحقا، أما نصف نهائي كأس الاتحاد، فسيقام في 22 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 27 منه في الرباط، ويواجه حوريا صعوبات في السفر إلى المغرب.