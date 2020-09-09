منتخب ليبيا يتجاوز حالتي «كورونا» ويدخل معسكر زوارة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 06:32 مساء
منتخب ليبيا يدخل معسكره. (المركز الإعلامي)

دخل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في معسكر داخلي بمدينة زوارة، حسبما أفاد المدير الإداري للمنتخب كمال الترهوني لـ«بوابة الوسط» في اتصال هاتفي.

وقال الترهوني: «إن جميع الأمور الإدارية تم اتخاذها وإن المعسكر سيستمر لمدة أسبوعين».

وكان قد تم تأجيل السفر إلى زوارة يوما واحدا بسبب ظهور عينتين إيجابيتين بين لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعدما خضعوا جميعًا للمسحات الطبية والفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا»، وذلك قبل الدخول في المعسكر المغلق بمدينة زوارة.

وقد أكدت صفحة نادي المدينة إصابة اللاعب محمد التهامي لاعب المدينة والمستدعى للمنتخب بفيروس «كورونا» وإصابة علاء القجدار لاعب أبوسليم بالفيروس بعد استدعائه أيضًا من قبل المدير الفني الوطني الجديد علي المرجيني.

كما أكد طبيب المنتخب أن اللاعبين المصابين بفيروس «كورونا» لم تظهر عليهما أية أعراض وأنهما بحالة صحية جيدة وسيخضعان للحجر الصحي والعلاج وأُجريت لهما الفحوصات اللازمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام ليبية جديدة في السباحة
رياضة محلية
هبوط سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوياته
اقتصاد
عمداء بلديات طرابلس يطالبون «الرئاسي» بعزل المدن لمنع انتشار «كورونا»
ليبيا
نحو 900 ألف وفاة بـ«كورونا» وتعليق تجارب لقاح «أوكسفورد»
دولى
رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»