منتخب ليبيا يتجاوز حالتي «كورونا» ويدخل معسكر زوارة

منتخب ليبيا يدخل معسكره. (المركز الإعلامي)

دخل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في معسكر داخلي بمدينة زوارة، حسبما أفاد المدير الإداري للمنتخب كمال الترهوني لـ«بوابة الوسط» في اتصال هاتفي.

وقال الترهوني: «إن جميع الأمور الإدارية تم اتخاذها وإن المعسكر سيستمر لمدة أسبوعين».

وكان قد تم تأجيل السفر إلى زوارة يوما واحدا بسبب ظهور عينتين إيجابيتين بين لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعدما خضعوا جميعًا للمسحات الطبية والفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا»، وذلك قبل الدخول في المعسكر المغلق بمدينة زوارة.

وقد أكدت صفحة نادي المدينة إصابة اللاعب محمد التهامي لاعب المدينة والمستدعى للمنتخب بفيروس «كورونا» وإصابة علاء القجدار لاعب أبوسليم بالفيروس بعد استدعائه أيضًا من قبل المدير الفني الوطني الجديد علي المرجيني.

كما أكد طبيب المنتخب أن اللاعبين المصابين بفيروس «كورونا» لم تظهر عليهما أية أعراض وأنهما بحالة صحية جيدة وسيخضعان للحجر الصحي والعلاج وأُجريت لهما الفحوصات اللازمة.