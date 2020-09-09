رئيس «الأولمبية» يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد التايكوندو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 03:19 مساء
الزروق خلال اجتماعه مع وفد اتحاد التايكوندو. (المركز الإعلامي)

التقى رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، الإثنين الماضي، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام الليبي للتايكوندو بمقر اللجنة الأولمبية الليبية بطرابلس.

جاء اللقاء في إطار متابعة عمل الاتحادات الرياضية العامة، والوقوف على أهم العقبات والعراقيل التي قد تكون واجهت الاتحادات، في ظل الظروف الراهنة، وذلك لضمان سير ونجاح الاتحادات وتنفيذ برامجها على أكمل وجه وأتم صورة، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي بالاتحاد الليبي لاتحاد التايكوندو.

وتم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي واجهت الاتحاد العام الليبي للتايكوندو في تنفيذ مهامه والأوضاع الراهنة، في ظل وجود جائحة «كورونا» وكيفية التعامل مع هذا الوضع، وكذلك تنفيذ خطط الاتحاد العام المستقبلية بطرق علمية وإستراتيجية لا توقفها أي عقبات أو عراقيل من خلال التفكير والعمل الجماعي المُنظم.

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية خلال اللقاء أنه لن يدخر جهدا في تقديم المشورة والنصح والإرشاد، من أجل ضمان نجاح مسيرة اتحاد التايكوندو في تنفيذ كل برامجه وخططه ونشاطاته المختلفة، والتعاضد والتعاون في تنفيذ برامجهم المستقبلية.

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