أرقام ليبية جديدة في السباحة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 02:06 مساء
جانب من منافسات السباحة (فيسبوك)

أُقيم، صباح أمس الثلاثاء، بمسبح نادي ذات الصواري محاولة تحقيق أرقام ليبية جديدة للسباحين سراج عبد الرزاق سويد ويوسف أشرف إبراهيم من نادي «جنزور» البحري برفقة مدربهما الشاب عبدالباري جميل شوبانا.

جاء ذلك بناءً على مراسلة رئيس نادي «جنزور البحري» هشام شعبان قنيدي بالموافقة للسباحين بإقامة محاولة تحطيم أرقام في سباقات لفئة الأشبال بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد.

يذكر أن السباحين سوف ينتقلان إلى فئة الأوسط في العام المقبل، وبعد الحصول على موافقة من اللجنة الطبية لمكافحة «كورونا وأخذ كل التدابير الاحترازية والوقائية للسباحين والطقم المرافق لهما، وكذلك الحكام، حيث تم تكليف لجنة الحكام العامة بالاتحاد للإشراف على هذه المحاولة واعتمادها ضمن الأرقام الليبية الجديدة بحضور رئيس لجنة الحكام العامة.

تضم اللجنة الحكام عادل امحمد إندار ونور الدين سليم ووسام الجروشي ومحمد الساعدي وكمال بالخير، وجاءت الأرقام على النحو التالي:

1- يوسف أشرف إبراهيم 50 ظهر محققًا رقمًا ليبيًّا جديدًا 33.35، الرقم القديم باسم مالك يوسف ساسي 33.47 العام 2009.
2- سراج عبد الرزاق سويد سباق 50 حرة محققًا رقمًا ليبيًّا جديدً  27.64 والرقم القديم باسم مالك يوسف ساسي 27.92 العام 2009.
3-سراج عبد الرزاق سويد 100 محققًا رقمًا ليبيًّا جديدًا 1.18.86، الرقم القديم بإسم مالك يوسف ساسي 1.27.56 العام 2009.

 

جانب من منافسات السباحة (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس أركان الجيش الأميركي يرد على ترامب: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
دولى
ترامب يعبر عن استعداده للإنفاق من ماله الخاص على حملته الانتخابية
دولى
كوتينيو لن يرحل عن برشلونة
رياضة عالمية
«النهار اللبنانية»: اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت.. وتحرك سريع للدفاع المدني ...
عربى
حوار بوزنيقة في يومه الثالث.. «تفاهمات» حول معايير وضع حد للفساد وتعثر عند ...
ليبيا
السفارة الأميركية: تأثير إيجابي لمحادثات بوزنيقة على الحوار السياسي الليبي
ليبيا
باشاغا يصدر 5 تكليفات إلى مديري الأمن في ظل ارتفاع إصابات «كورونا»
ليبيا
رئيس وزراء إيطاليا: لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب
عربى
هيغواين يغادر يوفنتوس خلال ساعات من أجل بيكهام
رياضة عالمية
استطلاع «الوسط»: التظاهرات تغير الواقع السياسي للبلاد أكثر من الحرب
ليبيا
وفدا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» من بوزنيقة: حريصون على تحقيق توافق ينهي معاناة...
ليبيا
الصين تعرض لقاحات محتملة ضد فيروس «كورونا» للمرّة الأولى
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤسسة «الوسط» الإعلامية تطلق حملة مناشدة دولية لإنقاذ ليبيا من تفشي «كورونا»