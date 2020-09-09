أرقام ليبية جديدة في السباحة

جانب من منافسات السباحة (فيسبوك)

أُقيم، صباح أمس الثلاثاء، بمسبح نادي ذات الصواري محاولة تحقيق أرقام ليبية جديدة للسباحين سراج عبد الرزاق سويد ويوسف أشرف إبراهيم من نادي «جنزور» البحري برفقة مدربهما الشاب عبدالباري جميل شوبانا.

جاء ذلك بناءً على مراسلة رئيس نادي «جنزور البحري» هشام شعبان قنيدي بالموافقة للسباحين بإقامة محاولة تحطيم أرقام في سباقات لفئة الأشبال بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد.

يذكر أن السباحين سوف ينتقلان إلى فئة الأوسط في العام المقبل، وبعد الحصول على موافقة من اللجنة الطبية لمكافحة «كورونا وأخذ كل التدابير الاحترازية والوقائية للسباحين والطقم المرافق لهما، وكذلك الحكام، حيث تم تكليف لجنة الحكام العامة بالاتحاد للإشراف على هذه المحاولة واعتمادها ضمن الأرقام الليبية الجديدة بحضور رئيس لجنة الحكام العامة.

تضم اللجنة الحكام عادل امحمد إندار ونور الدين سليم ووسام الجروشي ومحمد الساعدي وكمال بالخير، وجاءت الأرقام على النحو التالي:

1- يوسف أشرف إبراهيم 50 ظهر محققًا رقمًا ليبيًّا جديدًا 33.35، الرقم القديم باسم مالك يوسف ساسي 33.47 العام 2009.

2- سراج عبد الرزاق سويد سباق 50 حرة محققًا رقمًا ليبيًّا جديدً 27.64 والرقم القديم باسم مالك يوسف ساسي 27.92 العام 2009.

3-سراج عبد الرزاق سويد 100 محققًا رقمًا ليبيًّا جديدًا 1.18.86، الرقم القديم بإسم مالك يوسف ساسي 1.27.56 العام 2009.

جانب من منافسات السباحة (فيسبوك)