سداسي يتنافس على جائزة أفضل لاعب فى كأس النجوم

أكد عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة للأواسط طارق غومه، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن ستة لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وسيتم الحسم من خلال تصويت الجمهور عبر الإنترنت.

اللاعبون هم من نادي «شهداء عبدالجليل» محمد الزروق مواليد 2002 رقم الغلالة 99 والمعتصم المحمودي مواليد 2002 الغلالة 11، ولاعبان من نادي «شباب العين» طه موسى مواليد 2002 الغلالة 6 ومحمد خيري قرفه مواليد 2002 الغلالة 17 ولاعب نادي «الوحدة» بالزنتان محمد عبدالرحمن سعد مواليد 2004 الغلالة 19 ولاعب «المتفوقون» محمد الجويني مواليد 2003 الغلالة 19.

وأضاف غومه أن التصويت سيتواصل حتى السادسه من مساء غدا الأربعاء موعد انطلاق صافرة بداية المباراة النهائية والتي ستجمع أواسط شهداء عبدالجليل مع شباب العين.