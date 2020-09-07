اللجنة الفنية والطبية تعقد اجتماعًا حول إمكانية استئناف النشاط الرياضي

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

عقدت اللجنة الفنية والطبية اجتماعًا موسعًا حول إمكانية عودة النشاط الرياضي بحضور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا ، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المهمة التي تتعلق بالنشاط الرياضي بشكل عام للقطاعين العام والخاص.

وأكد الدكتور بشيرالقنطري، خلال الاجتماع، أهمية سلامة الشباب وذلك وفق التقارير الطبية التي تؤكد ارتفاع عدد الإصابات نسبة لعدد سكان ليبيا، داعيا للتشديد والحزم والاستمرار في إيقاف النشاط الرياضي حفاظًا على سلامة الجميع مع مراعاة الاستحقاقات الدولية وذلك وفق خطة محكمة للوقاية من فيروس كورونا.

وخلص اجتماع اللجنة بالسماح للاتحادات الرياضية التي لديها إستحقاقات دولية للعودة إلى التدريب، على أن تقوم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الطبية الفرعية المنبثقة عن لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة على أن تقوم هذه الاتحادات بعدة إجراءات وهي؛ مخاطبة لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة بالاستحقاقات الدولية مرفقة بالمستندات الدالة عن المشاركة، إجراء تحليل المسحة الأنفية لكافة أعضاء الفريق والطاقم الإداري والفني والطبي، التقيد بالحجر لكل شخص بصفة فردية بفندق لمدة أسبوعين، وإجراء المسحة الأنفية التانية بعد الحجر٠

ويُسمح للنتائج السالبة بالدخول في معسكرات التدريب المغلقة مع متابعة الإجراءات الوقائية والتعهد بالالتزام بتعليمات اللجنة المختصة مع الاستمرار في إيقاف كافة الأنشطة الرياضية الأخرى وقفل الصالات والأكاديميات ومراكز التدريب العامة والخاصة.