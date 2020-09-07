المقصبي: الجمعة سباق القوة والتحدي للمياه المفتوحة ببنغازي

السباحان حماد واقطاط والمقصبي في الإطار الأيسر (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي خالد المقصبي، فى تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن سباق القوة والتحدي للسباحة في المياه المفتوحة سيقام يوم الجمعة القادم، الحادي عشر من سبتمبر الجاري، بمشاركة السباحين حماد الفلاح وعزالدين اقطاط.

وأضاف المقصبي، أن مسافة السباق تبلغ 50 كيلو مترا من نقطة الانطلاق ببنغازي وصولا إلى مدينة قمينس، وبإدارة حكام معتمدين وحسب اللوائح المعمول بها دوليا.

يشار إلى أن السباق برعاية شركة برقة القابضة، وأن السباحين حماد الفلاح وعزالدين اقطاط نجحا العام الماضي في إكمال سباق المياه المفتوحة بمنطقة خليج بومبة لمسافة 40 كيلو مترا من منطقة أم الرزم وصولًا إلى عين الغزالة.