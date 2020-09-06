وزير العمل يلتقي رئيس هيئة الشباب والرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 06 سبتمبر 2020, 11:39 مساء
وزير العمل يلتقي رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري. (إنترنت)

استقبل وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين، صباح اليوم الأحد، في مكتبه بطرابلس رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة، وتنسيق الجهود لدعم المشاريع الشبابية. 

وحسب الصفحة الرسمية للهيئة عبر «فيسبوك»، فقد اتفق الطرفان على توحيد الجهود في جوانب التدريب والتأهيل ومشاريع ريادة الأعمال. 

وثمن القنطري حرص وزارة العمل وسعيها لكل ما هو جديد ومفيد للشباب ورفع إمكاناتهم، منوهًا إلى استعداد وزارة الشباب والرياضة للمشاركة في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم «567» لتشغيل وتدريب الشباب.

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