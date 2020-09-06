الرعيض: تجهيزات اتحاد الكاراتيه ستغطي كافة الأنشطة لأكثر من خمسة مواسم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 06 سبتمبر 2020, 09:57 مساء
جمال الرعيض. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للكاراتية جمال الرعيض، أنه بفضل جهود الاتحاد الليبي للكاراتيه، وبعد انتظار وعمل استمر طويلا وصلت التجهيزات الخاصة بنشاطات لعبة الكاراتيه في ليبيا.

وأوضح الرعيض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التجهيزات تكفي وتغطي كافة أنشطة الاتحادات الفرعية بالمناطق الثماني، والاتحاد العام لأكثر من خمسة مواسم رياضية قادمة.

وقال إن هذه التجهيزات سيتم توزيعها على كافة الاتحادات الفرعية، والتي ستكون بمثابة رافد وداعم كبير لمناشطها، والتي لن تحتاج بعدها لأي دعم آخر بإذن الله لتنفيذ نشاطاتها المحلية في كافة الفئات، مما سيساهم في نشر وتطوير لعبة الكاراتيه في كل ليبيا.

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