بالصور: ختام مهرجان الألعاب الشاطئية في طرابلس

مهرجان الألعاب الشاطئية (فيسبوك)

اختتم الخميس الماضي بمدينة طرابلس المهرجان الرياضي المنوع للألعاب الشاطئية تحت شعار «ليبيا للسلام» والذي اقيم بشاطىء نادي الرمال وتضمن عدة العاب رياضية من بينها كرة القدم الشاطئيه وكرة الطائرة بالارجل والكره الطائرة الشاطئيه قدماء متميزين وتخللها عروض بحريه متنوعه وبرنامج العاب ترفيهيه للاطفال وبحضور رواد ومصطفين النادى ومشاركه بعض الرياضيين من بعض المناطق.

من جانبه قال احد مشرفي المهرجان انور الطوباشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «أن المهرجان جرى في اجواء جميلة ومنافسات قوية بين الرياضيين في عدة العاب، وهناك العاب شارك فيها متميزين من المنتخب الوطني مثل الكره الطائرة الشاطئيه، وسط تنافس 12فريقا، وتمكن الثنائى فؤاد المعروق وسلطان الهوش من الفوز في النهائي على نبيل بركه وامحمد قرفه بشوطين لصفر».

واضاف الطوباشي «في مسابقه الكره الطائرة لقدماء الرياضيين تمكن الرباعي نادر عريبي وعلي محمد ويوسف البرهمي وسمير ضوء من التفوق باللقب على حساب قدماء جنزور بشوطين لصفر، وفي مسابقه الكره القدم الشاطئية تمكن فريق نادى الرمال بالفوز باللقب على حساب فريق القلعة (4/2) وادارها الحكم فرج سويسي، وفي مسابقة الكره الطائرة بالارجل تفوق الثنائى محمد زعبيه وظافر ميدان باللقب بجداره».

شهد المهرجان حضور من جانب راود وشجعي الالعاب البحرية حيث صاحب المهرجان عدة برامج ترفهية للاطفال ومسابقات فنية وبحرية وتم في ختام المهرجان الرياضي المتنوع توزيع الهدايا والجوائز علي المتفوقين.

مهرجان الألعاب الشاطئية (فيسبوك)

مهرجان الألعاب الشاطئية (فيسبوك)

مهرجان الألعاب الشاطئية (فيسبوك)

مهرجان الألعاب الشاطئية (فيسبوك)

مهرجان الألعاب الشاطئية (فيسبوك)

مهرجان الألعاب الشاطئية (فيسبوك)

أنور الطوباشي (فيسبوك)