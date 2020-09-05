النايلي والقداري بطلا فروسية دوري مرجانة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 05 سبتمبر 2020, 03:15 مساء
سباق فروسية (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل بنادي شهداء بنغازي للفروسية أسبوعيًّا دوري مرجانة لفروسية قفز الحواجز، والخميس الماضي جرت مباريات الأسبوع السادس عشر في فئة الصاعدين، حيث تألق الفارس أحمد النايلي مع الفرس نجمة، وفي الفئه الأولى كان التألق للفارس علاء القداري مع جواده البرق الخاطف.

النايلي بطل الصاعدين

توج ببطولة الصاعدين الفارس أحمد النايلي مع الفرس نجمة، وجاء ثانيًا الفارس سيف بوفردة مع الجواد صدام، وثالثًا الفارس أحمد النايلي مع الفرس إيفان ورابعًا الفارس أنس العبيدي مع الفرس نجمة، وخامسًا الفارس إبراهيم الدرسي مع الفرس نجمة، وسادسًا الفارس محمد المعداني مع الفرس نويزت، وسابعًا الفارس عوض الدرسي مع الجواد الثائر، والمتحصلون على التراتيب السبعة الأولى جميعهم من نادي شهداء بنغازي للفروسية وثامنًا الفارس أيوب بعيو مع الفرس ماجستيك من نادي فرسان الكرام، وتاسعًا الفارس إبراهيم الدرسي مع الفرس نويزت من نادي شهداء بنغازي للفروسية.

القداري في قمة «الأولى» 

توج بسباق الفئة الأولى الفارس علاء القداري مع الجواد البرق الخاطف من نادي الأصايل، وجاءت ثانيًا الفارسة روعة الفرجاني مع الفرس ماتهاب من نادي فرسان الكرامة، وثالثًا الفارس وسيم الفرجاني مع الفرس هيلانه من نادي فرسان الكرامة، ورابعًا الفارس مروان النايلي مع الجواد الحراري من نادي شهداء بنغازي، وخامسًا الفارسة ونيسة الصرماني مع الفرس وعد من نادي شهداء بنغازي للفروسية، وسادسًا الفارس عبدالرحمن القزيري مع الفرس رعود من نادي شهداء بنغازي للفروسية، وسابعًا الفارس كريم ساطي مع الفرس وعد من نادي شهداء بنغازي للفروسية، وثامنًا الفارس مروان النايلي مع الفرس نرجس من نادي شهداء بنغازي للفروسية، وتاسعًا الفارس همام الذيب مع الجواد عنتر من نادي شهداء بنغازي للفروسية، وعاشرًا الفارسة لمعان الصقلي والفرس جني من نادي شهداء بنغازي للفروسية.

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