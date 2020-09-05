حمدو الهوني «ترجيا» حتى 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 05 سبتمبر 2020, 02:22 مساء
حمدو الهوني (أرشيفية: الإنترنت)

وضع المحترف الليبي في صفوف نادي الترجي التونسي حدّا للتكهنات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بعد أن أظهرت عدة أندية مصرية من بينها الأهلي والزمالك وبيراميدز بجانب السد القطري وفرق خليجية أخرى اهتمامًا كبيرًا به، حيث جدد عقده مع أبناء «باب سويقة» حتى 2023.

وقال الهوني في تصريح له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» عقب تجديد عقده: «أنا باقي في نادي الترجي لأني أجد كل احترام وتقدير من إدارة النادي واللاعبين وجمهور النادي رغم قصر المدة معاهم، هدفي ليس ماديًّا وأن العروض التي تلقتها كانت أكبر قيمة من عقد الترجي، لكني فضلت البقاء في هذا الفريق».

حمدو الهوني المحترف الليبي في صفوف الترجي (26 عامًا) لعب في نادي الظهرة هو وشقيقه المهدي، ثم انتقل إلى الأهلي طرابلس وعندما سنحت له الفرصة احترف في البرتغال ولعب في عدة فرق من بينها بنفيكا البرتغالي ولعب أيضًا لسانتا كلاراء وأفيس حتى انتقل إلى فريق الترجي التونسي، الذي وجد نفسه فيه، وقدم مستويات جيدة نال بها إعجاب إدارة ومدرب وجماهير النادي الذي جدد عقده معه بقيمة جديدة، قطعت الطريق أمام عدة فرق كانت ترغب في الحصول على خدماته.

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