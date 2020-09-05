شهداء عبدالجليل أمام الوحدة وشباب العين يلتقي المتفوقون

الوحدة بالزنتان (فيسبوك)

يشهد ملعب الشبيبة بصرمان، اليوم السبت، مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة لفئة الأواسط، حيث يلتقي شهداء عبدالجليل مع الوحدة بالزنتان،ويلتقي شباب العين المتفوقون، والفائزان سيلتقيان لتحديد الفريق البطل.

وشهدت نتائج مباريات الدور ربع النهائي فوز شباب العين على المتفوقون1 بستة أهداف دون رد، وفوز المتفوقون على النصر بالزنتان بهدفين لصفر والوحدة بالزنتان على الوحدة بالرحيبات بأربعة أهداف لهدفين، وشهداء عبدالجليل على أكاديمية درج باثني عشر هدفًا مقابل هدفين.

وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح، ويمنح لكل فريق ثلاث ركلات وإذا استمر التعادل تضاف ركلة لكل فريق.