بخطأ إداري.. النصر يحرم من التأهل في كأس النجوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 03 سبتمبر 2020, 07:39 مساء
فريق النصر. (إنترنت)

جرت أمس على ملعب مدينة الرحيبات مباراتان في الدور الربع نهائي لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة، المباراة الأولى انتهت بفوز النصر بالزنتان على المتفوقون بنتيجة ستة أهداف لهدفين (6 / 2).

وبخطأ إداري، قبلت اللجنة المنظمة الطعن المقدم من المتفوقون شكلا وموضوعا واعتمدت نتيجة المباراة لصالح المتفوفون بهدفين لـ صفر لإشراك النصر بالزنتان لاعبين يزيد عمرهما على السن المسموح بها بالمشاركة، وسبق شطبهما في السابق، وهما اللاعبان درديره وعلي القحيص.

وفي المباراة الثانية تأهل فريق شباب العين بعد فوزه العريض على المتفوقون، وبنتيجة عريضة وصلت إلى ستة أهداف دون رد.

واليوم على ملعب صرمان سيتجدد الموعد مع آخر مباراتين في الدور الربع نهائي، المباراة الأولى تجمع الوحدة بالزنتان مع الوحدة بالرحيبات، وتعقبها مباراة شهداء عبدالجليل مع أكاديمية درج، والفائزان من المباراتين سيتأهلان للدور النصف نهائي. 

يشار إلى أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية، ويمنح لكل فريق ثلاث ركلات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفلات لاختبار مخاطر الإصابة بـ«كورونا»