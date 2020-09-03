بخطأ إداري.. النصر يحرم من التأهل في كأس النجوم

فريق النصر. (إنترنت)

جرت أمس على ملعب مدينة الرحيبات مباراتان في الدور الربع نهائي لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة، المباراة الأولى انتهت بفوز النصر بالزنتان على المتفوقون بنتيجة ستة أهداف لهدفين (6 / 2).

وبخطأ إداري، قبلت اللجنة المنظمة الطعن المقدم من المتفوقون شكلا وموضوعا واعتمدت نتيجة المباراة لصالح المتفوفون بهدفين لـ صفر لإشراك النصر بالزنتان لاعبين يزيد عمرهما على السن المسموح بها بالمشاركة، وسبق شطبهما في السابق، وهما اللاعبان درديره وعلي القحيص.

وفي المباراة الثانية تأهل فريق شباب العين بعد فوزه العريض على المتفوقون، وبنتيجة عريضة وصلت إلى ستة أهداف دون رد.

واليوم على ملعب صرمان سيتجدد الموعد مع آخر مباراتين في الدور الربع نهائي، المباراة الأولى تجمع الوحدة بالزنتان مع الوحدة بالرحيبات، وتعقبها مباراة شهداء عبدالجليل مع أكاديمية درج، والفائزان من المباراتين سيتأهلان للدور النصف نهائي.

يشار إلى أنه في حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة لركلات الجزاء الترجيحية، ويمنح لكل فريق ثلاث ركلات.