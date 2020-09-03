الجدي: توسع الإعلام الرياضي مؤشر إيجابي للفترة المقبلة

فتحي الجدي. (إنترنت)

اعتبر فتحي الجدي، رئيس منظمة المرصد الرياضي أن توسع الإعلام الرياضي، وفتحه عديد الملفات الرياضية والاستماع لكل الأطراف في أي مشكلة هو مؤشر إيجابي، وهذا ما يجب أن يكون ولاحظنا ذلك مؤخرًا.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن برنامج المنظمة حافل في الفترة القادمة، ولكن عوائق جائحة كورونا أجلت بعض البرامج، ومنها ندوة الحوكمة الرياضية للمستشار الأولمبي محمد قريميدة وندوة أخرى حول كيفية توسع الأندية في نشر الألعاب الفردية.

وأضاف أنه قريبا سيتم الإعلان عن حزمة من البرامج لمنظمة أهلية، ويجب أن يتعاون معها الجميع، موضحًا أنه يستغرب من حساسية البعض مما تطرحه المنظمة.