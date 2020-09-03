الترهوني: هناك معسكر خارجي للمنتخب بعد المحلي

كمال الترهوني. (أرشيفية : إنترنت)

أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني كمال الترهوني أن معسكر زوارة سيستمر لمدة أسبوعين، ويقتصر على اللاعبيين المحليين في المرحلة الأولى.

وقال الترهوني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هناك مساعي لإجراء مبارتين وديتين قبل مباراة غينيا، وذلك في معسكر المنتخب الخارجي، والذي سيكون بتونس بعد انتهاء المعسكر المحلي بمدينة زوارة.

وأضاف في تصريحه أن المبارتين ستقام إحداهما في يوم الفيفا، ومن المحتمل أن تكون مع المنتخب الزامبي وهناك اتصالات بهذا الخصوص.

وكان المدرب الوطني علي المرجيني استدعى 23 لاعبًا محليا لمعسكر زوارة، والذي سيبدأ في العاشر من شهر سبتمبر الحالي.

مباريات المنتخب الوطني في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، والتي ستكون أمام غينيا الاستوائية ذهاب/ إياب ستكون من يوم 9 إلى يوم 17 من شهر نوفمبر المقبل.