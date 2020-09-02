كلية التربية البدنية تجهز للمؤتمر العلمي الثالث

عميد كلية التربية البدنية بطرابلس محمد عبدالرحيم. (إنترنت)

تجهز كلية التربية البدنية لجامعة طرابلس، للمؤتمر العلمي الثالث الذي سيقام في 25 أكتوبر المقبل، عبر الإنترنت عبر "تطبيق زوم" تحت شعار (علوم الرياضة ودورها في خدمة المجتمع).

وفي تصريح لعميد كلية التربية البدنية، محمد عبدالرحيم، لـ«بوابة الوسط»، حيا في بدايته اللجان العاملة للمؤتمر وعميد الجامعة ورئيس هيئة الشباب والرياضة ورئيس الأولمبية الليبية على ودعمهم وتذليهم لكافة الصعاب لإنجاح المؤتمر العلمي الهادف.

وأضاف عبدالرحيم: من شروط المشاركة كتابة البحث باللغة العربية والمستخلص باللغة الإنجليزية والبحوث المكتوبة باللغة الإنجليزية، يرفق معها مستخلص باللغة العربية، على أن تشمل الصفحة عنوان البحث وهدفه وأهم إجراءاته وطريقة اختياره لأفراد العينة وادوات البحث وأهم النتائج والتوصيات وألا تزيد صفحات البحث عن 15 صفحة وسطور الصفحة الواحدة 20 سطرًا، والعناوين بنط 16.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن ثلاثة محاور الأول البحث العلمي ومتطلبات الجودة في علوم الرياضة، والمحور الثاني قضايا التربية البدنية وعلوم الرياضة للتنمية المستدامة، وثالث المحاور اسهامات العلوم المتعددة والمرتبطه في خدمة المجال الرياضي.

وفي ختام حديثه أشار عبدالرحيم، إلى أن هناك تأكيدات بمشاركة بحاث من دول ليبيا ومصر والمغرب والجزائر وتونس والأردن وسوريا ولبنان وسلطنة عمان ببحوث، ومشاركه في ورشة العمل أو إدارة جلسات.