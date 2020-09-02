مشاركة 4 فرق ليبية في كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 09:48 مساء
جانب من مباراة النصر أمام برولين الأوغندي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، ناصر الصويعي، مشاركة أربع فرق ليبية في مسابقتي كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال.

وقال ناصر الصويعي، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إن مشاركة الفرق الليبية ستكون فريقين في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي وفريقين في رابطة دوري الأبطال.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد الدول المسموح لها بمشاركة أربعة أندية تابعة لها في البطولات الأفريقية الموسم المقبل حسب التصنيف «2 دوري الأبطال + 2 الكونفدرالية الأفريقية»، وهي الجزائر وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا وليبيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان وتونس وزامبيا.

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