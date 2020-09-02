الزروق يلتقي رئيس الاتحاد الليبي للجمباز

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق. (أرشيفية : إنترنت)

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، صباح أمس بمكتبه، كلًّا من رئيس الاتحاد الليبي للجمباز عبد المنعم طنيش، وأمين عام الاتحاد أنور حسونة.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية فإنه تم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات متعلقة بلعبة الجمباز وسبل تفعيل عمل الاتحاد.

ووعد الزروق اتحاد الجمباز بتذليل كل الصعوبات التي تواجهه، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لأجل مستقبل هذه اللعبة وأبطالها الذين حققوا نتائج دولية إيجابية خلال السنوات الأخيرة.

من جهته أبدى رئيس اتحاد الجمباز، عبد المنعم طنيش، سعادته بهذا اللقاء، وأثنى على جهود رئيس اللجنة الأولمبية واهتمامه وتعامله الراقي مع أسرة الجمباز الليبي.