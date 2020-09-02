نقاط متعددة فى اجتماع «تسييرية الملاكمة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 03:46 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

عقدت اللجنة التسييرية للملاكمة اجتماعًا بطرابلس ترأسه يوسف البهلول، وبحضور أمينه العام رمضان رزق، وعضو الاتحاد عبدالسلام المبروك، ورئيس لجنة المنتخبات عبدالكريم مانيطة، ورئيس فرعي الملاكمة بطرابلس حسين النظيف، بحسب صفحة الاتحاد العام على «فيسبوك».

ناقش الاجتماع جملة من المواضيع، من بينها الإسراع في عودة تدريبات المنتخب بالصالات التدريبية استعدادًا لتصفيات أولمبياد طوكيو العام المقبل.

أيضًا تمت مناقشة استصافة ليبيا لبطولة العرب العام المقبل، كما تم التطرق لمتابعة صيانة الصالة الرياضية للملاكمة مع هيئة الشباب والرياضة.

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