إلغاء العقوبات في بطولة كأس النجوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 02:33 مساء
شباب العين (فيسبوك)

أكد عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس النجوم لكرة القدم المصغرة للأواسط، طارق غومه في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت إلغاء جميع بطاقات الإنذار أو الطرد التي منحت   في الدور الأول من البطولة.

وأضاف غومه: «بقية أدوار البطولة بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح، ويمنح لكل فريق ثلاث ركلات».
   
يذكر أن الدور ربع النهائي للبطولة سينطلق اليوم الأربعاء على ملعب الرحيبات بمباراتين، المباراة الأولى تجمع «المتفوقون 2» و«النصر» الزنتان، بإدارة الحكمين رواد غومة  وأسامة بركة، والمباراة الثانية تجمع «المتفوقون 1» و«شباب العين»، وكلف إدارتها الحكمان منير البدوي وأبوصاع الدويب.

المتفوقون (فيسبوك)
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