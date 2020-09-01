عودة بطولات الجودو المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021

جانب من منافسات الجودو (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي للجودو، عبر موقعه الرسمي عودة بطولات رياضة الجودو المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021، ومن بينها بطولة غراند سلام بودابست أواخر أكتوبر، وغراند سلام طوكيو شهر ديسمبر، وبطولة الماستر مع بداية العام القادم.

وأكد دولي الجودو ضرورة التقيد بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع فيروس «كورونا»، مع ضرورة تقيد الرياضيين والمرافقين بالإجراءات، التي تتخذ من قبل الاتحاد الدولي أو اللجنة المنظمة أو الرياضيين أو المرافقين الخاصة بالقاعات والفنادق وعملية الوزن والقرعة، وكيفية إجراء الاختبارات وقياس الحرارة والوقاية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمشاركين والمنظمين.