«كاف» يهادي الكرة الليبية بجائزة قيمة دون سبب واضح

كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية (إنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أجندة مسابقات الأندية لموسم 2020-2021، التي شهدت تحديد موعد انطلاق مباريات الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وكشف «كاف» عن إقامة مباريات الدور التمهيدي لتكون مباريات الذهاب في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر من العام الجاري، على أن تقام مباريات الإياب في الفترة من 27 إلى 29 من نفس الشهر.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن فترة تقديم بيانات الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية ستكون من 1 سبتمبر الجاري إلى 20 أكتوبر المقبل، كما أعلن «كاف» أنه بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي أكملت موسم 2019/2020 فالفرق المتقدمة للمشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة من المسابقات الوطنية لموسم 2019/2020، بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المادتين 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

أما الاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/2020 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية مواءمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/2020 فالفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/2020، بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المادتين 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

الاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/2020 واعتبرت الموسم ملغيا، فالفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/2020، مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقا لتصنيفه، أما الاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد، أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، فسيكون مطلوبا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة «كاف».

وشدد «كاف» على الأندية المشاركة الالتزام بإجراءات تراخيص الأندية والتعاون مع الاتحادات الخاصة بها، إذ سيتم رفض مشاركة الأندية غير الحاصلة على الترخيص، وستكون فترة التسجيل الأولى من 21 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبل، أما الفترة الثانية فستكون من 6 إلى 19 نوفمبر المقبل.

كما أعلن «كاف» تصنيفه للاتحادات الأعضاء لمسابقاته، الذي شهد تصدر المغرب بـ180 نقطة تليها مصر بـ147 نقطة، ثم تونس في المركز الثالث بـ140 نقطة، والكونغو الديمقراطية رابعا بـ83 نقطة، وجاء تصنيف الـ12 اتحادا الذي يسمح لها بمشاركة فريقين في كل مسابقة من مسابقتي أندية «كاف» سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، المغرب 180 نقطة، ومصر 147 نقطة، وتونس 140 نقطة، والكونغو الديمقراطية 83 نقطة، والجزائر 81 نقطة، وجنوب أفريقيا 68.5 نقطة، وزامبيا 43 نقطة، ونيجيريا 39 نقطة، وغينيا 38 نقطة، وأنغولا 36 نقطة، والسودان 29.5 نقطة، وليبيا 16.5 نقطة، لتحظى ليبيا باهتمام الاتحاد الأفريقي وتشارك بفريقين في كل مسابقة رغم غياب المسابقة المحلية منذ فترة طويلة، حيث كان يتوقع أن تستبعد الأندية الليبية من المشاركة في الموسم المقبل، بسبب تأخر ظهور المسابقات المحلية.