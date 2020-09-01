الكوت لـ«بوابة الوسط»: امتحانات الثانوية تؤجل معسكر منتخب ليبيا للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 03:47 مساء
عبد السلام الكوت (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدير المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، عبد السلام الكوت، تأجيل معسكر المنتخب الوطني الذي كان مقررًا إقامته الأيام المقبلة بمدينة زوارة بسبب امتحانات الشهادة الثانوية حسب المواعيد التي أعلنتها الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق الوطني.

وقال الكوت في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن المعسكر كان استعدادًا لتصفيات بطولة أفريقيا للشباب التي ستقام العام المقبل بموريتانيا.

ووجه الكوت شكره لاتحاد الكرة الذي كان متجاوبًا مع كل البرامج التي قدمتها إدارة المنتخب دون تأخير وأن إدارة المنتخب تتابع كل اللاعبين، وعلى تواصل مستمر معهم.

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